Landes : les enseignants de Castets demandent la prime de fin d'année

Les enseignants réclament la prime de fin d'année au même titre que les salariés du privé.

L'initiative est partie d'une discussion entre collègues pendant la pause déjeuner. Les enseignants ont finalement décidé d'adresser un courrier à Jean Michel Blanquer.

Le directeur du groupe scolaire, Jérôme Lalagüe raconte que "l'on s'est rendu compte que tout le monde avait droit à quelque chose donc nous aussi, on s'est dit, on va faire la demande. Donc on a écrit ce petit courrier dans un esprit un peu potache".

Les enseignants prennent le Président de la République au mot,"on demande au ministre de faire ce que Emmanuel Macron a annoncé, c'est à dire donner une prime défiscalisée d'ici le mois de mars".

Les enseignants de Castets affirment qu'eux aussi sont touchés par cette question du pouvoir d'achat. Les fonctionnaires sont touchés mais les enseignants plus particulièrement disent ils. Ils renvoient le ministre à ses contradictions lorsqu'il a affirmé que les enseignants pourraient faire des heures supplémentaires pour gagner du pouvoir d'achat. "Nous, les professeurs des écoles, on ne peut quasiment pas faire d'heures supplémentaires donc c'est une mesure qui ne nous concerne pas".

A Castets, on rêve d'une prime similaire à celle annoncée pour les policiers. 300 euros. "Pour nous, 300 euros, ce serait déjà beaucoup".