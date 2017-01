Landes : les ex-Darbo veulent savoir

Les 130 salariés de l'usine de bois ont-ils été licenciés frauduleusement ? Leur avocat affirme que oui. Pour le prouver, il a demandé au Tribunal de Grande Instance de Dax l'accès au contrat de vente. "Pur fantasme", répondent les anciens patrons, qui refusent de transmettre les documents.

Deux heures de débats au tribunal de grande instance de Dax, ce mardi matin. Deux heures pour disséquer et analyser la mort de Darbo, l'usine de Linxe, qui a déposé le bilan le 13 octobre dernier. Les anciens salariés soupçonnent une cession frauduleuse pour éviter un plan social.

A l'audience, les échanges ont été âpres. Par la voix de leur avocat, Fiodor Rilov, les salariés licenciés s'estiment floués : pour eux, la mort de l'usine était programmée, la multinationale portugaise Sonae aurait payé les repreneurs, les Suisses Gramax, pour liquider Darbo et non pour le redresser.

Un pur fantasme et même une théorie du complot, rétorque l'avocate de Sonae, qui a demandé au tribunal de classer l'affaire, au motif que les délais pour saisir la justice étaient de toutes façons dépassés.

Car c'est bien sur la forme et non sur le fond que se jouait l'audience dacquoise. D'un côté, l'avocate de Sonae avance que le Comité d'entreprise, qui porte la plainte, n'est pas légitime. Par ailleurs, le même CE avait validé le plan de cession en 2015. L'action intentée en ce début d'année 2017 serait donc hors-délai.

De l'autre côté, les ex-salariés demandent l'accès à certains documents pour prouver que la cession aurait été irrégulière et que Sonae comme Grammax se seraient enrichis grâce au naufrage de l'usine.

Ce que nous croyons, c'est qu'il y a eu un certain nombre de manipulations illégales. Mais pour pouvoir engager ce procès, on a besoin de pièces, comme par exemple le contrat de vente de l'usine. On a dit que ce contrat de vente était miraculeux, qui aurait permis de stabiliser les emplois des salariés, qui sont pourtant aujourd'hui licenciés. - L'avocat des ex-Darbo