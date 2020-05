Landes : les images de la crue spectaculaire de la Midouze à Mont-de-Marsan

En dépassant ce mardi les 6 mètres de haut, la Midouze a atteint un niveau jamais vu à Mont-de-Marsan (Landes) depuis plus de 10 ans. Les images sont impressionnantes.

Le niveau de la Midouze atteint ce mardi plus de 6 mètres de haut à Mont-de-Marsan (Landes)

Après les fortes pluies de ces derniers jours, plusieurs cours d'eau débordent ce mardi dans les Landes. C'est le cas de la Midouze, placée en vigilance orange inondation par Météo France. Le Midou et la Douze (qui se rejoignent à Mont-de-Marsan pour former la Midouze) sont également en vigilance orange.

La rivière Midouze atteint ce mardi une hauteur exceptionnelle, dépassant les dernières grandes crues de 2014 et 2009. Un niveau de 6,25 mètres a été mesuré à Mont-de-Marsan ce mardi à 14h25, selon les relevés de Vigicrues, le service d'information sur le risque de crues. Selon Vigicrues, on approche du pic à Mont-de-Marsan, qui devrait intervenir dans l'après-midi de ce mardi. Les niveaux de 2009 (5.84 mètres) et 2014 (5.41 mètres) sont donc dépassés. Il ne s'agit pas pour autant d'un record absolu à Mont-de-Marsan, puisque la crue de décembre 1981 avait atteint 8.38 mètres.

Confluence de la Douze et du Midou formant la Midouze, à Mont-de-Marsan © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Crue du Midou et de la Midouze. Photo prise depuis le pont Gisèle Halimi © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

L'eau recouvre presque les arches du pont des Droits de l'Homme à Mont-de-Marsan © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

La Midouze déborde à Mont-de-Marsan. Photo depuis le pont des Droits de l'Homme, vers l'aval © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Le lavoir et le cale de l'Abrevoir sont sous l'eau, à Mont-de-Marsan © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

L'immeuble de l'office du tourisme à Mont-de-Marsan © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Des immeubles ont les pieds dans l'eau à Mont-de-Marsan, ici en bord de Midou, photo prise depuis le pont Gisèle Halimi © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

L'eau rentre dans des maisons, ici au bord de la Douze, photo prise depuis le pont de Saint-Jean d'Août à Mont-de-Marsan © Radio France - Renaud Biondi-Maugey