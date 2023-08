Landes : les pompiers mobilisés sur trois incendies à Rion-des-Landes, Lesgor et Luglon

Alors que le département des Landes suffoque sous la canicule comme une large partie de la France , les sapeurs-pompiers ont dû lutter contre trois incendies ce mercredi 23 août.

À Luglon, le feu a pris près d'un précédent incendie

Le premier incendie s'est déclenché peu avant 17 heures sur la commune de Luglon. Il a été fixé, grâce à l'intervention d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers sur place. Le feu a parcouru 1,5 hectare. Il a pris, tout près d'un précédent sinistre, le plus gros incendie de l'été qui a ravagé 40 hectares de pins il y a une douzaine de jours, le 10 août dernier.

Deux incendies dans le secteur de Rion-des-Landes

Dans la soirée ensuite les sapeurs pompiers ont été de nouveau mobilisés sur le secteur de Rion-des-Landes. Un premier incendie s'est déclaré peu après 18 heures sur la commune de Lesgor. C'est un transformateur électrique qui a provoqué cet incendie. 10 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et ont rapidement maîtrisé l'incendie qui n'a parcouru que 700 mètres carrés. En revanche, quelques minutes plus tard, pas très loin de là, à Rion-des-Landes, sur la route de Lesgor, le feu s'est déclaré dans des pins vieux de 15 ans. Une cinquantaine de pompiers a permis de maîtriser l'incendie, dans la soirée ils étaient encore à pied d'œuvre pour le fixer, et l'éteindre. Il a parcouru 4 hectares.

Durant l'intervention des pompiers, la RD3820 entre Rion et Lesgor est fermée. Une déviation est mise en place via les RD413 et 41.