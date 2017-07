Landes : les pompiers sauvent une famille paniquée sur une barque à cause des orages sur le lac de Sanguinet

Pas de gros dégâts liés aux orages cette nuit dans les Landes Les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois surtout pour dégager des arbres et des branches sur les routes. Ils ont aussi secouru une famille en difficulté sur une barque sur le lac de Sanguinet vers 21 heures hier soir.

La famille, les parents et leurs trois enfants, était sur une barque, alors que Météo France avait placé le département des Landes en vigilance orange aux orages, quand le ciel s'est brusquement chargé et le vent s'est levé. Des éclairs fendent le ciel. Leur embarcation tangue.

La famille se sent en danger sur le lac alors elle compose le 18. Heureusement, le portable passe. Les sapeurs pompiers de Sanguinet vont récupérer tout le monde sain et sauf : les parents et leurs trois enfants, un petit âgé de deux ans et deux jeunes âgés de 11 ans.

Une vingtaine d'interventions à cause des orages

Les pompiers des Landes sont intervenus une vingtaine de fois à cause des orages dans la nuit de mardi à mercredi un peu partout dans le département. Ils ont surtout dégagé des arbres ou des branchages sur les routes. C'était le cas à Biscarrosse, Moustey ou encore Pujo-le-Plan

Les pompiers d'Aire-sur-l'Adour sont aussi intervenus vers 21 heures à Duhort-Bachen pour bâcher la toiture d'une maison. Un morceau de la toiture a été emportée par le coup de vent de la soirée sur la commune.

Les pompiers de Parentis-en-born sont aussi sortis pour éteindre un feu de poteau téléphonique qui s'est embrasé après avoir été touché par la foudre.

Les pompiers de Roquefort et de Losse sont intervenus vers 23 heures 15 sur un feu de palombière dans une forêt de pins âgés de 50 ans au lieu-di- Labrouchouate de Haut.