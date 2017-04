Landes : les recherches n'ont rien donné pour retrouver le corps d'un basque disparu depuis 37 ans

Les enquêteurs s'activaient depuis ce mardi matin à Labrit (Landes) au nord de Mont-de-Marsan pour tenter de retrouver le corps de "Naparra", ce militant basque disparu en juin 1980. Malgré des fouilles menées à la pelleteuse, les enquêteurs n'ont rien trouvé.

Les recherches avaient commencé ce matin. Les enquêteurs ont commencé vers 11h30 à fouiller un terrain entre Labrit et Brocas (Landes) en cherchant le corps de "Naparra", un militant basque disparu depuis 1980 et qui aurait pu être assassiné et enterré en secret dans les Landes.

Sept heures de fouilles

Après sept heures de recherches, les investigations se sont arrêtées vers 17h30. 400 m2 ont été fouillés sur ce terrain de Labrit. Une anthropologue de l'IRCGN (institut de recherche criminel de la gendarmerie nationale) ezst venue spécialement de Pontoise. Elle assure qu'il n'y a pas de corps sur place. La pelleteuse a fouillé à 50 centimètres de profondeur.

Le frère de Jose Miguel Etxeberria se dit très déçu de ce résultat. Son avocat veut quand même relaner la justice espagnole sur ce dossier, pour retrouver Naparra, disparu depuis 37 ans.