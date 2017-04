Landes : les recherches ont commencé pour retrouver le corps d'un militant basque

Les enquêteurs ont commencé à fouiller un terrain entre Labrit et Brocas (Landes) ce mardi matin. Ils cherchent le corps de "Naparra", un militant basque disparu depuis 1980 et qui aurait pu être assassiné et enterré en secret dans les Landes.

C'est un petit secteur au nord de Mont-de-Marsan (Landes) qui pourrait révéler des secrets dans les heures qui viennent.

Une pelleteuse en action

Des fouilles ont lieu depuis la fin de matinée ce mardi au bout du chemin de Grué sur la départementale 651 entre Brocas et Labrit. Deux gendarmes barrent l'accès à ce chemin au fond duquel on devine une maison à la façade blanche et ce qui ressemble à un gros cabanon . A 11h40 une pelleteuse a commencé à travailler, à l'abri des regards, près de l'habitation.

Les enquêteurs recherchent le corps de José Miguel Etxeberria, dit Naparra. ce militant basque est porté disparu depuis 1980. Il était membre du commando autonome anticapitaliste, un mouvement différent de l'ETA.

Un militant basque disparu depuis 37 ans

L'enquête sur sa disparition était classée sans suite en 1992 en France, mais pas en Espagne. La piste d'aujourd'hui, qui a menée les enquêteurs dans la forêt landaise, semble très sérieuse pour retrouver le corps de celui qui a disparu à l'âge de 22 ans en juillet 1980. C'est un ancien agent secret madrilène qui aurait donné des informations à la famille montoise, selon nos confrères de Sud Ouest.

A l'époque son assassinat a même été revendiqué par le Bataillon Basque Espagnol, un groupe parapolicier qui menait des expéditions contre les séparatistes basques.

Le procureur de la république de Mont-de-Marsan est sur place depuis ce mardi en fin de matinée, et les journalistes espagnols sont nombreux à avoir fait le déplacement

Hasi dira ustez #naparra dagoen lekuan indusketa lanak egiten. 37 urte dira desagertu zela. Epailea ere etorri da @berria pic.twitter.com/ulB7Qxhz7P — Hodei Iruretagoiena (@hirual) April 4, 2017

Ces dernières heures les média basques et espagnol ont publié plusieurs articles sur cette affaire, en rediffusant la photo du militant disparu

Autoridades francesas intentarán encontrar hoy los restos de #Naparra https://t.co/gl8aU7XjmV — EiTB Noticias (@eitbNoticias) April 4, 2017

Le frère du militant basque disparu a également fait le déplacement. Eneko Etxeberria ne peut pas assister à ces recherches mais il dit attendre beaucoup de ces investigations pour lui et pour sa mère de 88 ans.