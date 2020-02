Landes : marche blanche ce samedi à Dax en hommage à Victor

Dax, France

L'hommage à Victor, 17 ans. Ce jeune landais mort assassiné à Yzosse samedi dernier. Une semaine après ce drame, un rassemblement est organisé ce samedi 8 février, entre 15h et 17h, dans le parc de la mairie de Dax.

Une marche blanche à l'initiative de ses amis. Ceux du lycée de Borda à Dax où il était scolarisé et ceux du club d'athlétisme de l'US Dax où il était licencié. Un moment de recueillement voulu par les adolescents qui le côtoyaient et qui se sont rapprochés de leurs parents pour les aider dans les démarches.

Comme Sylvia, la mère d'une amie de Victor, qui le connaissait depuis l'école maternelle : "nous, en étant parent, on s'est dit : on va agir, faire ce que les enfants ont envie." Cette maman, et d'autres, ont donc fait les démarches auprès des autorités pour organiser cette marche, tout en se rapprochant du père de Victor. "Le papa est au courant, il nous a laissé carte blanche. Je pense que cela le soulage un petit peu de déléguer tout ça", poursuit Sylvia.

Cette maman, accompagnée d'une autre, avait rendez-vous au club d'athlétisme de l'US Dax ce jeudi soir pour finaliser l'organisation du rassemblement avec le président du club pendant que les enfants, licenciés du club, qui partageaient la piste d’athlétisme avec la victime, s'étaient réunis dans une salle autour de la psychologue de la cellule d'urgence médico-psychologique de la maison des adolescents de l'hôpital de Dax.

Pour Gaëlle, l'autre maman organisatrice de la marche, permettre à sa fille de s'investir dans la préparation de cet événement hommage, cela permet d'avancer. "Nos filles ont partagé la même douleur, elles avaient besoin ... Il fallait quelque chose pour exprimer ce qu'elles ressentaient. Nos filles sont choquées et en se mettant dans cette démarche, en avançant, cela les aide à faire leur deuil."