Landes : Où se fait-on le plus flasher pour excès de vitesse ?

Depuis ce vendredi 24 février 2017, les radars embarqués dans des voitures privées sont expérimentés en Normandie et ils pourraient arriver dans les Landes dès la fin de l'année. Alors petit tour d'horizon du département, où se fait-on le plus avoir pour excès de vitesse dans le département ?

En 2016, le nombre de morts sur les routes a baissé dans les Landes par rapport à 2015. 22 personnes tuées en 2016 soit 10 de moins que l'année précédente. Néanmoins un constat clair, on roule encore beaucoup trop vite dans le département car le nombre de PV pour excès de vitesse augmente.

Où se fait-on le plus contrôler pour excès de vitesse dans les Landes ?

Avec deux autoroutes qui traversent notre département les conducteurs roulent trop vite, et le nombre de contraventions dans les Landes a augmenté entre 2015 et 2016. 8 349 PV en plus entre les deux années. En 2016, on atteint même les 125 860 contraventions pour excès de vitesse dans le département. A titre de comparaison, le nombre d'infractions liées à l'alcool, est 6 fois moins important, 1869 conducteurs ont été pris pour alcoolémie trop importante en 2016 dans les Landes.

Les zones où l'on se fait le plus contrôler en 2016 pour excès de vitesse sont : Biscarrosse avec près de 20 000 voitures flashées en 2016. Ensuite Lubbon, le long de la route départemental 933 avec 11 336 conducteurs qui ont été pris en excès de vitesse, sur l'autoroute A63 aussi avec 8500 infractions à la vitesse constatées et plus précisément à Soustons sur l'autoroute au niveau de Saint-Geours-de-Maremne dans le sens Bordeaux-Bayonne.

En tout dans les Landes, il y a 27 radars fixes. Un nombre qui n' a pas augmenté depuis deux ans soit 2015, par contre on a plusieurs "radars chantiers" qui ont été installés comme celui à la sortie de Tyrosse en allant vers le Sud du département.