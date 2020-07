Landes : plus d'une centaine d'infractions sur les routes ce weekend

La gendarmerie des Landes a relevé de très nombreuses infractions sur les routes landaises le weekend du 4 et 5 juillet : plus de 120 pour la seule journée de samedi, six grands excès de vitesse dimanche. La gendarmerie appelle à la prudence pour les départs en vacances.

Avec les premiers départs en vacances du weekend des 4 et 5 juillet, les conducteurs se relâchent sur les routes landaises. La gendarmerie des Landes a relevé de nombreuses infractions en deux jours, dont beaucoup de grands excès de vitesse, notamment sur l'A63 et la D834 entre Mont-de-Marsan et Saugnacq-et-Muret.

Plus de 120 infractions samedi

La gendarmerie des Landes avait mis en place des opérations de contrôle "grands départs" un peu partout dans le département, et a relevé une soixantaine d'excès de vitesse, huit conduites avec téléphone, deux en état d'ivresse et une sous stupéfiant pendant le weekend et plus de 123 infractions sur la seule journée de samedi.

Ce dimanche, six conducteurs ont été épinglés dans le Nord des Landes pour des excès de vitesse compris entre 130 km/h et 141 km/h, sur des voies à 80km/h.

La gendarmerie des Landes appelle à la prudence des conducteurs qui partent en vacances en ce début du mois de juillet.