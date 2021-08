Ces caravanes de la communauté des gens du voyage se sont installées ce dimanche illégalement sur un terrain privé. Le propriétaire envisage de porter plainte et demande l'expulsion, selon la présidente de la communauté de communes.

Landes : plus de 150 caravanes s'installent sur un terrain privé à Parentis-en-Born

Plus de 150 caravanes de la communauté des gens du voyage se sont installées sur un terrain privé ce dimanche en fin de journée à Parentis-en-Born (Landes), sur une parcelle limitrophe avec la commune de Gastes, près d'un centre équestre. Selon la présidente de la Communauté de communes des Grands Lacs, Françoise Douste, jointe ce lundi 9 août par France Bleu Gascogne, les gens du voyage ont refusé de se rendre sur des aires de grand passage des environs et ont préféré s'installer sur ce terrain privé, actuellement en jachère. Ils entendent rester sur le terrain jusqu'au 22 août, pendant 2 semaines.

"Ils se sont branchés sur les buses d'incendie et sur les compteurs électriques" dénonce Françoise Douste. L'élue affirme se sentir impuissante face à de telles installations : "Quand 150 caravanes arrivent, sur un terrain non-clôturé, qu'est-ce que vous voulez faire quand ces gens veulent rentrer ? On ne peut que subir."

La présidente de la communauté de communes, par ailleurs maire de Gastes, a conseillé au propriétaire de porter plainte et de saisir le juge des référés pour obtenir une évacuation immédiate. L'élue est confrontée à une autre installation illégale de gens du voyage depuis plus d'une semaine, mais sur un terrain public, près de l'aérodrome de Biscarrosse. Dans cet autre dossier, une plainte été déposée et le juge des référés a été saisi.