Landes : plus de 700 contrôles de gendarmerie vendredi soir

Ce vendredi soir, les gendarmes ont été mobilisés dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Une opération dite "zonale" pour procéder à des contrôles de personnes, suite aux annonces cette semaine du président de la République, Emmanuel Macron, dans le cadre de Vigipirate et des mesures liées au confinement.

Dans les Landes ce sont 83 gendarmes et 16 gendarmes mobiles qui ont été mobilisés, entre 16h et 23h, sur 12 points de contrôles. Des axes de circulation importants, comme les autoroutes, mais aussi des axes secondaires. De Bénesse-Maremne à Aire-sur-l'Adour, au sud, et de Sanguinet à Roquefort au Nord, 726 voitures et bus ont été contrôlés.

Bilan dressé par le Colonel Langelier, le patron des gendarmes des Landes : 25 infractions ont été dressées dont sept sont liées aux mesures de confinement, cinq à la conduite sous stupéfiants, deux à la détention de produits stupéfiants et onze autres infractions à la police route.