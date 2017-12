Landes, France

Un chauffeur routier a été interpellé ce jeudi soir dans les Landes, sur l'A63 à hauteur de Bénesse-Maremnes. A bord de son camion, les enquêteurs ont retrouvé trois tonnes de résine de cannabis. L'homme est depuis en garde à vue dans les locaux du commissariat de Bayonne. Son identité n'est pas confirmée pour l'instant, ni celle d'un deuxième homme interpellé, à priori au même moment sur la route. Les deux suspects sont donc entendus à Bayonne , là où se trouve l'antenne de l'O.C.R.T.I.S - l'Office Central de la Police - qui gère les grosses affaires liées au trafic de stupéfiants.

Plusieurs saisies de drogue ces derniers mois dans le Sud-Ouest

Ce ne serait pas une première, ces derniers mois, dans le Sud-Ouest, les autorités régionales dont démantelé plusieurs réseaux notamment dans les Landes. En juin dernier, près de deux tonnes de cocaïne avaient été retrouvées sur la plage de Mimizan, soit 170 millions d'euros de marchandise. A l'époque, onze personnes avaient été arrêtées, elles étaient toutes étrangères : Grecque, Moldave et Espagnole. Plus récemment, le mois dernier, un trafic international de cocaïne a été démantelé en Gironde, avec des interpellations à Bordeaux et à Lacanau.