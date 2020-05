Landes : prison ferme pour les voleurs de croquettes traqués par hélicoptère

De 3 à 6 mois de prison ferme pour 3 trentenaires jugés ce jeudi par le tribunal correctionnel de Dax. Ils ont été interpellés mardi à Angresse grâce à l'intervention de l'hélicoptère de la gendarmerie. Ils avaient volé, entre autre, des croquettes pour chiens, un fourgon et du gel hydroalcoolique.

L’hélicoptère de la gendarmerie, utilisé sur la côte pour la surveillance du confinement, a tourné de longues minutes mardi soir dans le ciel d’Angresse, sur la côte Sud des Landes. Il réalisait des cercles à faible altitude au dessus du village. L’hélicoptère traquait une fourgonnette et guidait les véhicules des gendarmes au sol à la poursuite du véhicule fuyard qui finira par avoir un accident avec une voiture stationnée.

Vol de croquettes pour chien

Quelques minutes plus tôt, une trentenaire, bien connue de la justice, est interpellée en flagrant délit à la sortie des Serres d’Angresse, une animalerie, après avoir dévalisé le rayon canin. 350 euros de croquettes et d’accessoires comme des laisses, à destination des chiens de ce groupe "de marginal", selon le parquet.

Les deux complices, deux hommes récidivistes, attendaient la jeune femme dans leur camionnette , ils ont pris la fuite et ont donc été poursuivis par hélicoptère.

Camionnette volée à une association caritative de Pau

La camionnette avec laquelle les deux hommes ont tenté de prendre la fuite a en fait été volée par ces derniers. Les autocollants qui la décorait ont été retirés car il s'agissait du véhicule de l’association AIDES de Pau, qui s’occupe des malades du SIDA. Avant de voler cette camionnette, la femme et les deux hommes avaient cambriolé le local de l’association emportant un fond de caisse de 250 euros et surtout, une centaine de litre de gel hydroalcoolique qui y était stocké.

L'homme qui avait le casier judiciaire le plus étoffé a été condamné à six mois de prison ferme. L'autre homme et la femme, à trois mois de prison ferme. Tous ont été placés sous mandat de dépôt.