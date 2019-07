Landes : procès en appel de l'ex-gérant de la pinède des singes

Labenne, France

L'ancien propriétaire de la pinède des singes à Labenne à nouveau devant la justice. Audience ce jeudi après-midi devant la Cour d'Appel de Pau. Le parquet de Dax avait fait appel suite à la relaxe du gérant, poursuivit pour exploitation d'une installation non conforme à une mise en demeure. En première instance, la justice avait considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves que cet homme ait bien reçu les différentes mises en demeure de la Préfecture des Landes.

L'activité du parc animalier a été suspendue début 2016, par arrêté préfectoral. Les autorités avaient constaté à plusieurs reprises de "graves dysfonctionnements", notamment des évasions, une reproduction non maîtrisée, des morsure d'un visiteur, absence de bâtiments d'hivernage aux normes et surtout des mesures sanitaires parcellaires.

163 singes, porteurs d'un virus mortel pour l'homme, euthanasiés

La préfecture des Landes aurait pourtant bien envoyé plusieurs arrêtés de mise en demeure à l'exploitant, en novembre 2011, lui demandant notamment un certificat de capacité et de réaliser une étude d'impact. Elle notifie une seconde mise en demeure en juillet 2015.

La Pinède ferme quelques mois plus tard, en janvier 2016, sur décision préfectorale, avant d'être placée en liquidation judiciaire. Les singes, des macaques de Java, eux, restent sur place. Un an plus tard, début 2017, les autorités s'aperçoivent que la plupart sont infectés par un virus, l'herpès virus B, mortel pour l'homme. 163 singes sont euthanasiés par les services de la préfecture en mai 2017. Deux seront sauvés et envoyés dans un refuge en Mayenne.