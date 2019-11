Landes : quatre blessés graves dans un accident à Biscarrosse

L'accident implique deux voiture sur la route entre Biscarrosse-bourg et Biscarrosse-plage

Biscarrosse, France

Un accident de la route s'est produit ce mercredi après-midi à Biscarrosse, sur la départementale 146, la route de la plage. Cet accident implique deux véhicules. Quatre personnes sont gravement blessées, selon les pompiers. Une personne a été ejectée. Il s'agit du conducteur d'un 4X4.

Ce dernier a perdu de contrôle dans un virage, a fait un demi-tonneau avant de se retrouver sur le toit. Une voiture arrivant en face a percuté le premier véhicule. A son bord, une mère et ses deux enfants.

La circulation a été fermée sur cet axe et une déviation mise en place par les gendarmes pour permettre l'intervention des secours : une vingtaine de pompiers et l'hélicoptère de la sécurité civile. Les quatre blessés, dont le pronostic vital n'est pas engagé ce mercredi soir, ont finalement été transportées par les pompiers et le SAMU à l'hôpital Pellegrin, à Bordeaux.