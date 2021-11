Landes : reconstitution de l'assassinat du jeune Victor à Yzosse ce vendredi

C'était en février 2020. Victor, adolescent de 17 ans, avait été retrouvé mort dans un champs entre l'hôpital de Dax et la commune voisine d'Yzosse. L'adolescent avait été assassiné et l'enquête s'était rapidement dirigée vers un guet apens organisé par l'ex petite amie de la victime et son nouveau petit ami. Une histoire de rivalité amoureuse entre adolescent qui avait tourné au drame.

Dans cette affaire, trois adolescent sont mis en examen. Il y a l'auteur présumé, lycéen à Orthez au moment des faits et actuellement en détention provisoire. Il est accusé d'assassinat. Il y a sa complice présumé, elle aussi lycéenne à Orthez lors du drame et également placée en détention provisoire. Et puis un troisième adolescent a été mis en examen un peu plus tard dans l'enquête car des messages échangé par téléphone le lierait à l'affaire. Pour tenter d'y voir plus clair, une reconstitution des faits est organisée ce vendredi sur les lieux du drame.

Le drame s'était déroulé sur une petite route empruntée par des promeneurs entre l'hôpital de Dax et la commune d'Yzosse © Radio France - Paul Ferrier

Une reconstitution pour les zones d'ombre

L'assassinat de Victor s'était déroulé un samedi soir du début du mois de février 2020 sur une petite route qui passe à travers champs entre l'hôpital de Dax et Yzosse. Il s'agit de la route des Métayers, ou de la route de l'hôpital de ce que l'on peut lire sur les boites au lettres des rares maisons qui la bordent. Autour de cette petite route, des champs de maïs fraichement coupés aujourd'hui ou encore un centre équestre.

C'est là que juge d'instruction, enquêteurs, avocats, légistes vont se réunir ce vendredi pour confronter l'auteur présumé et sa complice présumée qui seront extrait de détention pour l'occasion. Selon les éléments de l'enquête qui avait fuité au moment des gardes à vue en février 2020, Victor, ce lycéen dacquois, aurait été appelé par son ex petite amie pour un rendez-vous. Il avait alors quitté le domicile de son père vers 21 heures un samedi soir et n'était jamais revenu. Les gendarmes avaient dans un premier temps fait part d'une disparition inquiétante, jusqu'à ce que les téléphones des différents protagonistes parlent.

L'ex petite amie de la victime avait visiblement fixé un rendez-vous à Victor. Ce dernier s'y était rendu mais l'adolescente n'était pas sur place, c'était son petit ami qui attendait, gants et bâton à la main. Un rendez-vous "pour une bonne correction" avait ensuite avoué la petite amie aux enquêteurs avant de confier en garde à vue que son nouveau copain, l'auteur présumé, avait plusieurs fois dit qu'il tuerait Victor.

Ce n'est donc pas un rendez vous mais un guet apens auquel se serait rendu la victime. L'auteur présumé avait alors expliqué qu'une bagarre avait éclaté entre lui et la victime, qu'il avait étranglé Victor, frappé sa tête au sol plusieurs fois et constaté la mort de son rival. Il avait alors trainé le corps sur quelques mètres jusque dans le champs jouxtant la petite route pour en partie le recouvrir de terre.

Les drame s'est-il vraiment déroulé comme cela ? Maître Frédéric Dutin, avocat de la mère de Victor, a des doutes. "Les analyses médico-légales pratiquées sur le corps de Victor ne montrent pas de trace de lutte", explique l'avocat montois. Comme les experts seront sur place pour la reconstitution, ils pourront voir, en temps réel, si les explications de l'accusé sont cohérentes. De même, comment l'auteur présumé a-t-il en partie enterré la victime ? La reconstitution permettra peut-être d'éclairer ces zones d'ombre.