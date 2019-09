Landes : sa carte avalée, elle fracasse un distributeur de billet à coup de barre de fer

Peyrehorade, France

Après s'être fait avaler sa carte bleue par le distributeur LCL du centre de Peyrehorade, cette femme de 42 ans aurait tenté de se la faire restituer par la banque. Courrier, etc, mais en vain. Très énervée, elle est revenue au distributeur automatique de billet ce mardi matin. Elle aurait saisi une barre de fer, trouvée non loin de là, visiblement la barre de fer d'un panneau de signalisation, et aurait entrepris de frapper le distributeur de billet avec. Elle va casser la vitre mais aussi donner des coups dans la porte de l'agence bancaire.

Retrouvée une hache à la main

Après sa colère sur le DAB, cette femme s'en va. Bien sûr, les gendarmes sont prévenus. Ils la cherchent en ville et ce sont des passants qui vont les prévenir. Cette habitante de Peyrehorade déambule quelques minutes plus tard en ville, avec une hache à la main. Pourquoi ? Seule chose que l'ont sait, c'est qu'elle aurait déclaré avoir un rendez-vous en mairie. Après 48 heures de garde à vue et une expertise psychiatrique demandée par le parquet de Dax, cette femme de 48 ans, déjà connue de la justice, sera jugée ce jeudi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Dax.