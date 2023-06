Mort de Nahel : après des incidents à Saint-Pierre-du-Mont, le maire évoque "un sentiment de gâchis"

"Une vingtaine" de personnes "cagoulées" qui "bloquent toutes les entrées du quartier avec des cartons, des palettes et des poubelles" avant d'y mettre le feu. C'est ce qu'a constaté dans la soirée du 29 juin le maire de Saint-Pierre-du-Mont à son arrivée quartier de la Moustey . Des incidents y ont en effet éclaté, dans un contexte de tensions après la mort de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par un policier ce 27 juin à Nanterre dans les Hauts-de-Seine.

"C'est surtout un chalet", la maison de quartier, "qui a été incendié", raconte l'élu à France Bleu Gascogne. "Je suis parti vers 3h15", et "les pompiers qui étaient là pour intervenir avaient du mal à rentrer dans le quartier. Ils ont dû être escortés par la police." Forces de l'ordre et pompiers ont en effet été accueillis à leur arrivée par des tirs de mortier et de feux d'artifice. Il n'y a pas eu de blessé, selon les secours.

"Deux jeunes du quartier ont réussi à les raisonner"

"C'est désolant pour les habitants, parce que c'est un groupuscule d'individus qui met à mal tout un quartier", dénonce Joël Bonnet. "Les riverains se sont réveillés désolés, ils ont eu peur toute la nuit que leurs voitures brûlent. J'ai discuté ce matin avec des parents qui amenaient leurs enfants à l'école, et leurs enfants ont eu peur toute la nuit." Pour le maire, "c'est un sentiment de gâchis, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire dans le quartier. Il y a une partie des jeunes qui ont vu ce qu'il se passe au niveau national, et qui ont voulu 'se défouler'".

Joël Bonnet salue cependant l'arrivée de "deux jeunes du quartier qui ont fait ce qu'il fallait" pour faire cesser les incidents. "Ils ont réussi à raisonner" la vingtaine d'autres jeunes cagoulés, "qui se sont dispersés. Les pompiers et la police ont pu intervenir dans de meilleures conditions" vers 1h30 du matin. "Je les remercierai personnellement", conclut le maire de Saint-Pierre-du-Mont.