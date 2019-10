Depuis quelques jours maintenant la commune de Saint-Martin d'Oney est secouée par une affaire de viol et de séquestration. Mercredi dernier, deux hommes ont été interpellés. La victime s'est vue prescrire plusieurs semaines d'ITT.

Landes : séquestration et viol à Saint-Martin d'Oney

La semaine dernière, mercredi 23 octobre 2019 à 7 heures du matin, la police est intervenue à Saint-Martin d'Oney en plein centre du bourg. Une impasse où se trouvent quatre maisonnettes, des logements sociaux. Dans l'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années est interpellé. Et depuis, des scellés sont posés sur lesquels on peut lire les motifs de l'interpellation. Viol et séquestration.

Si c'est la police qui intervient alors qu'on est en zone gendarmerie, c'est parce que l'histoire commence à Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Une histoire qui se termine dans cette maisonnette de Saint-Martin d'Oney où la victime a été retenue plusieurs jours. Elle dit également avoir été violée.

Des scellés ont été posés sur la porte d'entrée de la maison du suspect. © Radio France

Une information judiciaire est ouverte pour viol mais aussi violences. La jeune femme a été rouée de coups de pieds, de bâtons. Elle s'est ainsi vue prescrire plusieurs semaines d'ITT (incapacité totale de travail). Une information judiciaire a également été ouverte pour escroquerie et extorsion. La victime et l'auteur présumé des faits se connaissent en effet. Un deuxième homme a également été interpellé.

Les trois personnes se connaissent et elles sont connues des services de police et de justice pour des faits d'escroquerie et de violence. Tous ont d'ailleurs déjà fait de la prison pour ces raisons. Cette fois l'histoire d'argent frauduleuse mise au point par les trois a mal tourné. L'embrouille finit mal. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire.