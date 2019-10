Landes : une jeune femme séquestrée toute une nuit après une rencontre sur internet

Pouydesseaux, France

L'affaire a été jugée ce vendredi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan. Un homme de 31 ans, habitant en Gironde, a été condamné à un an de prison ferme et un an avec sursis pour avoir séquestré une femme toute une nuit dans un gîte de Pouydesseaux (Landes).

Des mois de discussion sur internet

C'est sur internet, sur un site de rencontres, que l'agresseur et sa victime avaient d'abord pris contact. L'homme utilisait une fausse identité, affichait une fausse photo et se faisant passer pour un steward gagnant 3000 euros par mois. Les échanges entre eux ont duré plusieurs mois, avant qu'ils conviennent d'un rendez-vous physique, le dimanche 20 octobre. Mais en arrivant sur place, dans un gîte de Pouydesseaux, la jeune femme, âgée de 27 ans, est immédiatement séquestrée, enfermée à clé dans la chambre. Pour éviter le pire, elle ne proteste pas et fait semblant de rentrer dans le jeu de son agresseur. Au final, elle ne subit pas de violences sexuelles. Elle est libérée le lendemain matin et va immédiatement porter plainte.

Des recherches inquiétantes sur internet

Même si la police ne dispose pas de l'identité de l'agresseur, elle arrive rapidement à l'interpeller grâce aux descriptions de la jeune femme. Une perquisition est menée au domicile de cet homme. Les enquêteurs découvrent des informations inquiétantes dans le disque dur d'un ordinateur : des recherches en ligne ont été effectuées sur la manière dont il est possible de faire disparaître des traces après un viol. Cet homme, à la "personnalité très inquiétante" selon le procureur de la République de Mont-de-Marsan a donc été jugé très vite, en comparution immédiate. Outre sa condamnation à un an de prison ferme, le tribunal lui a aussi interdit de revenir dans les Landes et de rencontrer la victime.