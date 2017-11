Landes : Six blessés dont un grave dans un choc frontal entre deux voitures sur la rocade de Mont de Marsan

Un violent choc frontal entre deux voitures vers 18 heures sur la rocade de Mont de Marsan. L'accident a fait un blessé grave et cinq blessés légers. Il pourrait être dû à l'explosion d'une enceinte portable dans l'un des deux véhicules conduit par un jeune âgé de 18 ans.

Un violent choc frontal entre deux voitures sur la rocade de Mont de Marsan s'est produit vers 18 heures entre le rond point de l'échassier et le rond point permettant d'accéder à la route de Dax.

L'accident a fait un blessé grave, une femme de 37 ans, dont on ne sait pas si le pronostic vital est engagé ou pas. Cette femme devait être transportée sur le CHU de Bordeaux dans la soirée.

Il y a aussi cinq blessés légers, âgés de 15 à 51 ans. Toutes les victimes ont été hospitalisées sur l'hôpital Layné Mont de Marsan. Deux autres passagers sont indemnes.

27 pompiers sur place

Cinq ambulances, deux véhicules de secours routiers soit 27 pompiers au total sont intervenus sur cet accident. Les pompiers landais ont dû désincarcécer trois personnes.

Selon les premiers éléments, l'accident pourrait être dû à l'explosion d'une enceinte portable dans la voiture conduite par un jeune conducteur de 18 ans et à bord de laquelle se trouvaient quatre autres jeunes âgés de 15, 16 et 17 ans. L'enceinte avait été achetée un peu plus tôt dans un grand magasin du secteur.

Dans l'autre véhicule, il y avait trois personnes : deux pompiers de Labouheyre et Capbreton et la petite amie de l'un d'eux, la victime la plus grièvement touchée.

La police de Mont de Marsan est chargée de l'enquête. Elle va procéder aux constatations d'usage sur les deux véhicules accidentés et auditionner les passagers des voitures pour tenter de comprendre plus précisément le scénario de ce choc frontal.

La circulation a été coupée pendant deux heures, entre 18 heures et 20 heures, sur la rocade de Mont de Marsan, entre le rond-point de l'échassier et le rond-point permettant d'accéder à la route de Dax.