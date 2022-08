Landes : témoin d’un mégot jeté d’une voiture, elle voulait porter plainte

Ce jeudi, alors qu’elle rentrait de la gare de Dax, Pascale est en voiture et s’apprête à emprunter la deux fois deux voies. Juste devant elle, elle surprend un conducteur en train de jeter son mégot de cigarette par la fenêtre de son véhicule. "J’étais devant un fourgon qui a balancé son mégot de cigarette. Quand je suis rentré, j’étais tellement outrée de voir ça avec tous les incendies qu’on a partout que j’ai téléphoné à la gendarmerie", raconte la résidente de Saint-Geours-de-Maremne.

Pascale voulait déposer plainte contre le conducteur après avoir relevé sa plaque d’immatriculation : "j’ai téléphoné à la gendarmerie de Dax et j’ai eu une dame qui m’a dit qu’ils ne pouvaient rien faire parce qu’il fallait que ce soit eux qui soient témoin de l’acte".

Le témoignage de Pascale. Copier

En colère, la résidente de Saint-Geours-de-Maremne a d'abord dénoncé les faits sur les réseaux sociaux. - Capture d'écran Facebook.

L’infraction doit être relevée par un agent assermenté

Effectivement, un gendarme nous l’a confirmé. Les forces de l’ordre ne prennent pas les simples dénonciations de ce type. Il faut que ce soit un agent assermenté qui constate l'infraction. Ou alors, peut-être qu’avec une preuve précise comme une vidéo ou une photo une procédure aurait pu être engagée. Et encore. Pour un mégot de cigarette jeté sans que cela ne déclenche un incendie, rien ne dit que les forces de l'ordre auraient mobilisé des moyens.

Dans la loi, jeter son mégot par la fenêtre de son véhicule, c'est comme jeter n'importe quel déchet par terre. C’est passible d’une contravention de 135 euros. "J’ai du mal à le comprendre. Je trouve que ce n’est pas normal que la justice nous limite comme cela pour les dépôts de plainte quand ce sont des choses qui sont quand même relativement graves selon moi", poursuit Pascale.

Là où le témoignage de Pascale aurait pu être utile, c'est si le mégot avait déclenché un incendie. Dans ce cas-là, la donne est différente et le témoignage servirait alors à l’enquête. En France, jeter son mégot et déclencher un incendie, c’est un délit. Un délit par imprudence. Selon la gravité du feux et des dommages causés sur les biens et les personnes, les peines encourues vont d’un an à 10 ans de prison et de 15 000 à 150 000 euros d'amende.