Landes : trois ans après la mort de Sébastien, festayre écrasé, où en est l'enquête ?

Il y a 3 ans, jour pour jour, un jeune festayre est mort, écrasé par une voiture en rentrant des fêtes de Peyrehorade. C'était le 4 août 2018 : Sébastien Caudron, jeune militaire de 21 ans, rentrait chez lui à pied à Port-de-Lanne, en pleine nuit. Il est alors écrasé au niveau d’Orthevielle par un conducteur qui prend la fuite. Aujourd'hui, trois ans plus tard, le conducteur n'a toujours pas été retrouvé. Mais un potentiel suspect a été repéré.

En août 2020, un suspect potentiel est identifié à Tahiti

Deux ans après le drame, ce potentiel suspect est identifié par les enquêteurs. Ce dernier a revendu sa voiture, peu de temps après l'accident, après l'avoir fait réparer. Il a quitté la Métropole dans la foulée s'envolant pour Tahiti dont il est originaire. Si les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui, c'est grâce à son véhicule : les débris retrouvés sur les lieux de l'accident pouvaient appartenir à 9 modèles de voiture, de marque Peugeot et Citroën.

Les gendarmes avaient alors lancé un appel à témoin pour tenter de retrouver le véhicule accidenté. C'est finalement un Landais, venant d'acquérir un Peugeot 5008, présentant des marques de réparation récente, qui a contacté les enquêteurs. La localisation des réparations effectuées, sous le véhicule, correspondent aux débris retrouvés, et des traces de sang ont également été détectées par les enquêteurs, même si elles sont malheureusement inexploitables. L'acheteur a été mis hors de cause.

L'homme est revenu en métropole, de son propre chef, en avril dernier

En avril dernier, la famille de Sébastien découvre via les réseaux sociaux que l'homme parti vivre à Tahiti est désormais revenu en métropole et installé dans les Gard. L'homme et sa femme ont donc été interrogés lors de leur retour en France métropolitaine, par la gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze. Ils nient tout accident et toute implication dans la mort de Sébastien. Mais, selon l'avocat de la famille, Didier Courtois, les versions de l'homme et de la femme ne sont pas concordantes. L'avocat de la famille demande une confrontation entre l'homme et la femme ainsi que leur mise sur écoute.

Je me battrai jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier souffle - mère de Sébastien

Pour la famille de la victime, l'attente est tout aussi insupportable, trois ans après le drame. Mais la mère de Sébastien reste forte : "Je me battrai jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier souffle. On ne se décourage pas, même si on attend depuis trois ans." Un an après l'accident , à l'été 2019, une information judiciaire contre X a été ouverte, pour homicide involontaire. Un juge d'instruction est depuis chargé du dossier. A ce jour, personne n'a été mis en examen.