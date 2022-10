Landes : trois individus arrêtés sur l'A63 suspectés d'avoir enlevé deux enfants en Suisse

Il était 1h du matin ce samedi 15 octobre 2022 à Saugnac-et-Muret, péage de l'autoroute A63. Les gendarmes des Landes interceptent une voiture suisse qui roulait sur l'autoroute dans le sens Bordeaux-Bayonne, avec à l'intérieur deux enfants âgés de 7 ans qui sont accompagnés de trois hommes. Il s'agit d'un véhicule qui était très recherché par les autorités suisses, les forces de l'ordre françaises disposaient d'un descriptif précis et étaient chargés de le retrouver.

Un contexte familial conflictuel

D'après nos informations, tous trois cagoulés ces trois individus ont enlevé les deux frères d'un domicile familial, la veille le vendredi 14 octobre 2022 aux alentours de 13h à La Chaux-de-Fonds en Suisse. L'un d'eux serait d'ailleurs le père. "Cet enlèvement intervenait dans un contexte familial conflictuel entre les parents, domiciliés en Suisse et en Espagne", explique le parquet suisse dans un communiqué.

Les deux enfants en bonne santé, sont pris en charge par l'ASE (Aide sociale à l'enfance) française, toujours d'après nos informations. Les trois hommes sont quant à eux placés en garde à vue, par les autorités françaises. "Une instruction pénale" est ouverte par les autorités suisses. Dans le communiqué de la police neuchâteloise et du Ministère public, les gendarmes landais sont félicités. "Le Minstère public et la police neuchâteloise saluent la réactivité et le travail fourni en France par les autorités de poursuites pénales ainsi que la police nationale et la gendarmerie nationale."