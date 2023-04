Landes : trois pompiers d'Aire-sur-l'Adour récompensés pour avoir sauvé un homme d'un incendie

Cela fait partie des interventions qui ont marqué Aurélien Darriet, pompier volontaire depuis presque 20 ans. Le 15 décembre dernier, à 23h02 précisément, son bip se déclenche. Un incendie vient de se déclarer dans un immeuble du centre-ville . "Un feu de forte ampleur, assez violent" se souvient le pompier. Finalement, trois personnes seront gravement blessées, dont un couple qui s'était défenestré. La troisième a pu être sauvée grâce à l'intervention des pompiers.

"Je voyais déjà la lueur au loin en sortant de chez moi, se rappelle encore Aurélien Darriet. Il fait nuit, sur mon bip est écrit "feu d'appartement". On comprend que cela ne va pas être une petite intervention". Une fois sur place, cela se confirme : le feu est parti du deuxième étage, où se trouve encore un homme âgé, retranché sur son balcon. Brûlé, affaibli. "Il était clairement pris au piège, raconte le pompier. Il était vraiment en détresse, n'avait pas d'échappatoire. Sa seule issue, c'était la nôtre."

"Quatre minutes après, le feu perce la toiture"

Aurélien Darriet grimpe sur la grande échelle et parvient à secourir la victime. "Quatre minutes après, peut-être cinq, l'incendie se propage et perce la toiture. Là, on se rend compte que le risque était énorme, révèle-t-il. Nous sommes intervenus rapidement. En onze minutes, on était sur place. Ensuite, le sauvetage n'a duré que quelques minutes, tout s'est passé très vite."

Ce "Nous", le pompier l'utilise beaucoup, pour intégrer à son récit ses collègues, la trentaine de pompiers mobilisés sur cette intervention. "C'est un travail d'équipe, chacun a fait un travail formidable" veut-il souligner. Parmi tous ses collègues, trois seront récompensés. Trois pompiers volontaires. Lui, la journée, troque son uniforme de pompier pour sa tenue d'agent d'entretien des routes. Il s'est engagé chez les pompiers à 18 ans. 17 ans après, il y est toujours : "C'est mon équilibre. Je ne me vois pas faire l'un sans l'autre. C'est ma passion". Les trois pompiers, Aurélien Darriet, Thierry Barbe et Samuel Mourier, recevront leur médaille lors d'une cérémonie organisée le 24 juin.