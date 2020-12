Landes : un accident de la route à Mées, 6 véhicules impliqués, 3 blessés légers

Un accident de la route s'est produit au niveau de Mées, dans les Landes, sur la route départementale 824, dans le sens Bayonne-Dax. Six véhicules sont impliqués, et trois personnes sont blessées. Ce sens de circulation est actuellement fermé et les véhicules déviés.