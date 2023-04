Landes : un adolescent de 13 ans enlevé en pleine rue puis séquestré à Bénesse-Maremne

Un adolescent de 13 ans a été enlevé à Bénesse-Maremne (Landes) puis séquestré en février dernier, avant de réussir à s'enfuir, apprend ce jeudi 6 avril France Bleu Gascogne. Après plusieurs semaines d'enquête, les gendarmes de la compagnie de Parentis-en-Born viennent d'interpeller quatre individus, dont un mineur, suspectés d'être liés à cet enlèvement. Ils sont aussi poursuivis pour trafic de drogue.

Une expédition punitive

C'est en pleine rue, à Bénesse-Maremne, que cet adolescent a été enlevé en février, puis placé dans une voiture et conduit dans un appartement où il a été séquestré, selon le parquet de Mont-de-Marsan. Le jeune Landais y est violenté par au moins deux individus, il reçoit plusieurs claques.

Assez rapidement, le garçon de 13 ans réussit néanmoins à prendre la fuite et signale les faits aux gendarmes. Les enquêteurs comprennent qu'il s'agissait d'une expédition punitive. Ce jeune Landais avait visiblement de mauvaises fréquentations, il avait été impliqué deux ans plus tôt dans une bagarre. Et les agresseurs, qui baignent dans le milieu de la drogue, venaient se venger, deux ans plus tard.

Un lien avec une affaire de drogue à Mimizan

Le hasard fait qu'au même moment, dans le cadre d'une autre enquête, 60 km à vol d'oiseau plus au nord, à Mimizan (Landes), des gendarmes mettent en place une surveillance discrète place des Ormes. Ils découvrent que de la drogue, cocaïne et cannabis, s'y vend en plein jour, à la vue de tous. Les gendarmes interpellent quatre individus, dont un mineur de 17 ans, suspectés d'être impliqués dans ce trafic.

Des investigations, notamment téléphoniques, leur permettent de faire le lien avec l'enlèvement de l'adolescent de Bénesse-Maremne. Ces quatre suspects sont donc poursuivis pour trafic de drogue ainsi que pour enlèvement et séquestration. Deux d'entre eux sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour y être jugés en comparution immédiate ce vendredi 7 avril. Selon nos informations, leurs avocats vont demander un délai pour qu'ils soient jugés plus tard. Les deux autres mis en cause, dont le mineur, seront également jugés plus tard.