Sanguinet, France

Le parquet de Mont-de-Marsan a ouvert une enquête pour disparition inquiétante dans le secteur de Sanguinet dans le nord des Landes. Un important dispositif de recherches est déployé depuis ce jeudi matin aux abords et dans le lac pour tenter de retrouver un adolescent de 14 ans. Au départ, quatre jeunes Landais manquaient à l'appel. Trois d'entre eux ont finalement été retrouvés dans la matinée en état d'hypothermie.

Quatre adolescents portés disparus

La mère d'un des adolescents est allée tôt ce jeudi matin à la gendarmerie de Biscarrosse pour signaler la disparition de son fils. Elle explique qu'il est parti la veille au soir passer la soirée avec cinq copains et copines au bord du lac mais il n'est jamais rentré. Les gendarmes débutent leurs recherches. Ils découvrent finalement que quatre adolescents du groupe n'ont pas passé la nuit chez eux. Il s'agit de trois garçons et une fille âgés de 14 à 17 ans.

Trois adolescents retrouvés en état d'hypothermie

Un important dispositif de recherche est déployé : des gendarmes, des plongeurs pour sonder le lac, des pompiers et un maître-chien. Deux hélicoptères sont aussi mobilisés mais le brouillard a retardé leur intervention. Ils n'ont pu décoller qu'en fin de matinée. Un peu plus de deux heures après le lancement des recherches, trois adolescents sont finalement retrouvés à proximité du rivage. Ils sont en état de choc et d'hypothermie dans deux petites barques. En revanche, le quatrième garçon est toujours porté disparu. Les recherches se poursuivent autour et dans le lac de Sanguinet pour retrouver ce jeune Landais de 14 ans. On ne connait pas pour l'instant le déroulé de la soirée.