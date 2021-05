Landes : un appel à témoin lancé après la disparition inquiétante d'un homme de 84 ans

Un homme de 84 ans, Bernard P., est porté disparu dans les Landes, à Momuy, ce mercredi 19 mai et la gendarmerie lance un appel à témoin pour le retrouver. Ce Landais, qui souffre visiblement de la maladie d'Alzheimer, a quitté son domicile de Momuy en voiture vers 11h ce mercredi et n'a plus donné signe de vie depuis. C'est son épouse qui, ne le voyant pas rentrer, a donné l'alerte. Un hélicoptère a survolé la zone, en vain pour l'instant.

Selon la gendarmerie, l'homme porté disparu est susceptible de rouler à bord d'une Dacia Logan bleu nuit avec une bâche de couleur bordeaux sur l’habitacle arrière, immatriculée AK-994-XN. Il mesure 1.70 m, est moustachu, porte une boucle d'oreille à l'oreille gauche, a des cheveux gris blanc. Lors de sa disparition il portait une casquette noire avec inscriptions NYC en rouge, un débardeur bleu marine, une chemise bleue ciel, un pantalon gris et vert et, aux pieds, des sabots.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les personnes ayant des informations peuvent contacter la brigade de gendarmerie de Hagetmau au 05 58 79 74 88 (ou en composant directement le 17).