Landes : un appel à témoins lancé après la disparition d'un jeune homme de 26 ans à Pontenx-les-Forges

La gendarmerie des Landes espère obtenir des renseignements pour retrouver un jeune homme disparu le mercredi 20 avril sur la commune de Pontenx-les-Forges (Landes). La gendarmerie lance ce jeudi un appel à témoin et donne la description précise du jeune homme.

Description physique

Le jeune homme, nommé Victor, mesure 1m75. De type caucasien, brun, il porte une moustache et un bouc. La gendarmerie précise sa tenue vestimentaire : il est vêtu d'une parka militaire kaki, d'un pantalon de coton beige, de chaussures de randonnée noires aux semelles blanches de marque Salomon, et d'un béret. "Sous sa parka militaire, il porte une veste polaire noire de marque THE NORTH FACE", précise la gendarmerie des Landes.

Toutes les personnes susceptibles de fournir des informations sont invitées à contacter la brigade de gendarmerie de Mimizan au 05.58.09.93.00.