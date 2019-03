Landes : un bateau de pêche coule à Capbreton, deux marins en état d'hypothermie

Un bateau de pêche originaire de Saint Jean de Luz a coulé en face de Capbreton ce jeudi midi. A son bord un homme de 55 ans et une jeune fille de 23 ans. Les deux marins ont passé près d'une heure dans l'eau avant d'être sorti de l'eau par des pêcheurs espagnols.

Capbreton, France

Le bateau de pêche, dont le port d'attache se trouve à Saint Jean de Luz, avait jeté ses filets ce matin devant Capbreton. L'Ona VI , un fileyeur de 12 mètre. Vers midi, au moment de remonter le filet, avec le poids de ce dernier, le bateau a pris l'eau par l’arrière. Il a coulé en seulement quelques minutes. Une fois immergée, c'est automatique, la balise de détresse s'est déclenchée et a envoyé un signal au CROSS, le Centre Opérationnel Régional de Surveillance et de Sauvetage. Ce dernier a immédiatement prévenu la SNSM de Capbreton et a dérouté un bateau de pêche espagnol pour porter assistance.

50 minutes en pleine mer accroché à une bouée

Le temps que les secours arrivent, les deux membres d'équipage, l'homme de 55 ans et la fille de 24 ans vont passer près d'une heure dans une eau à 13°c. Le radeau de survie n'ayant pas eu le temps de s'ouvrir, c'est accroché à une bouée de sauvetage qu'ils vont attendre l'arrivée du bateau de pêche espagnol dépêché sur place pour les sortir de l'eau. La vedette de la SNSM de Capbreton est arrivée ensuite rapidement pour prendre en charge les deux naufragés en état d'hypothermie et blessé sérieusement à un doigt pour la jeune fille. Ils ont été conduits à l’hôpital de Bayonne. Quant au bateau, il gît désormais par 115 mètres de fond.