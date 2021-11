Landes : un camion arrache un poteau à Saugnac-et-Cambran, une quarantaine de foyers privés de téléphone

Une quarantaine de foyers se retrouvent privés de téléphones ce lundi soir sur la commune de Saugnac-et-Cambran. Un camion a arraché des lignes téléphoniques et a provoqué la chute d'un poteau.

Le camion s'est pris dans les lignes téléphoniques et a fait tomber le poteau qui les soutenait

C'est un poids-lourd qui circulait en milieu de matinée sur la départementale 947, et qui transportait sur sa remorque un chargement de chênes lièges, qui a provoqué cet incident. Le chargement, vraisemblablement trop haut, s'est pris dans les lignes téléphoniques, et a fait chuter un poteau téléphonique sur la chaussée. Les câbles se sont donc retrouvés enchevêtrés sur la cargaison du poids-lourd. Impossible de dégager la route.

La circulation a dû être coupée pendant une bonne partie de journée - Christelle Skrzypczyk

La route a donc été coupée, entre le rond-point de l'écarteur et le rond-point d'Aldi, pendant une bonne partie de la journée. Une déviation a été mise en place par le service des routes du conseil départemental via Montfort-en-Chalosse, en attendant que l'entreprise Orange intervienne. Elle est finalement intervenue en milieu d'après-midi pour sectionner les câbles, et dégager le poteau qui se trouvait sur la chaussée, mais n'a pas, pour l'instant, installé de nouveau poteau, ni rétabli les liaisons. Une quarantaine de foyers se retrouvent donc sans téléphone. Aucune date de remise en service n'a pour l'instant été communiquée selon le maire de la commune, Alain Bergeras.