Landes : un chef d'entreprise jugé après la chute mortelle de son employé depuis un toit

Un an plus tard, tous les frères et soeurs, les cousins, et les proches de l'employé étaient présents au tribunal de Mont-de-Marsan. Ce mardi, un chef d'entreprise landais était jugé pour homicide involontaire. Le 29 septembre 2020, un de ses employés a chuté du toit de son entreprise d'Hagetmau. Embauché comme chaudronnier, l'homme de 51 ans était un ancien charpentier. Ce jour-là, l'homme est décédé seul, après une heure d'agonie. A la barre, le chef d'entreprise assure qu'il n'a jamais demandé à son employé de monter sur le toit. La décision sera rendue en janvier prochain.

Un employé embauché comme chaudronnier

Ce mardi au tribunal, toute la question était de savoir si le chef d'entreprise avait clairement demandé à son employé de monter sur le toit pour réparer la toiture abimée par un orage. Faux, répond l'employeur. Il assure qu'au moment de son embauche en tant que chaudronnier, c'est son employé lui même qui s'est présenté comme ancien charpentier et qui s'est proposé pour rendre service de temps en temps.

"Je regrette d'avoir dis oui dès le début", glisse l'accusé à la barre qui reconnait que de temps en temps l'homme lui avait rendu service en montant sur le toit, mais de façon toujours sécurisé. Il assure que ce jour-là, il ne savait pas que son salarié était sur le toit.

C'est sur le ciment froid qu'il décède, entouré de son sang.

Mais pour les avocats de la femme de la victime et du reste de sa famille, cet argument ne tient pas. "En le faisant intervenir sur la toiture défectueuse et dangereuse, il l'envoyait à la mort", s'exclame l'avocate des parties civiles. Elle assure également que les employés se sentaient, pour certains, obligés de rendre des services, par peur de ne pas toucher de primes, et l'entreprise faisant ainsi des économies de réparation.

Cette dernière est revenue sur la chute du salarié, devant la famille de la victime, en larmes : "Il est passé à travers la plaque et a fait une chute de 5 à 6 mètres." Elle explique ensuite l'heure qu'il a passé seul au sol, en sang : "C'est sur le ciment froid qu'il décède, entouré de son sang. Voilà ce qu'il s'est passé." C'est finalement un de ses collègues qui l'a découvert au sol, mais les secours n'ont pas pu le réanimer.

Le chef d'entreprise, critiqué au début de l'audience pour le détachement dont il faisait preuve selon les avocats des parties civiles, a expliqué à la barre regretter cet accident. "Comment pouvez croire que ça ne le touche pas?" a demandé l'avocate de la défense. L'avocat général a demandé une condamnation de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. La décision du tribunal de Mont-de-Marsan sera rendue le 11 janvier 2022.