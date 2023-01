Landes : un Dacquois de 23 ans mis en examen pour viol avec actes de torture et de barbarie

Un Dacquois de 23 ans a été mis en examen pour viol avec actes de torture et barbarie, a appris France Bleu Gascogne auprès du parquet de Mont-de-Marsan. Des faits qui, selon la victime, ont eu lieu dans la nuit du 23 au 24 janvier dernier.

La jeune femme, âgée de 22 ans, explique avoir été violée et frappée cette nuit-là. Des coups qui, selon nos informations, sont d'une violence extrême : des cheveux arrachés, des brûlures de cigarette, et des coups de poings répétés au niveau du visage, laissant la victime défigurée. Cela explique que, en plus du viol, le suspect soit aussi mis en examen pour actes de torture et de barbarie.

Une affaire de jalousie

Une affaire sur fond de jalousie puisque, selon les premiers éléments de l'enquête, qui n'en est qu'à ses débuts, le jeune homme reprochait à sa petite amie de continuer à garder des liens avec son ex. Le suspect est déjà connu de la justice : il a déjà été condamné pour des violences et pour trafic de stupéfiants.

Une information judiciaire a été ouverte. C'est donc un juge d'instruction qui est chargé de l'enquête. le jeune homme a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Devant la cour d'assises, il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.