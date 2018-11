Landes : un détenu de la prison de Mont-de-Marsan tente d'incendier sa cellule et blesse six surveillants

Un détenu du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel à dix mois de prison. Le 22 novembre, cet homme a tenté de mettre le feu à sa cellule et il a blessé six surveillants pénitentiaires. L'un d'eux a eu huit jours d'arrêt de travail.

Le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a condamné un détenu du centre pénitentiaire montois ce vendredi a dix mois de prison ferme pour destruction volontaire de bien public, outrage et rébellion.

Cet homme de 24 ans était jugé pour avoir mis le feu à sa cellule et blessé six surveillants. C'était le 22 novembre. Visiblement agacé car les agents pénitentiaires tardaient à venir le voir, il a cassé une étagère dans sa cellule, l'a entourée de chiffons avant d'y mettre le feu avec un briquet. Les parois de la cellule ont bien noirci. Le sol a été dégradé.

Le premier surveillant à intervenir a reçu un morceau de planche dans la jambe. Le détenu les a ensuite violentés et les a insultés : un surveillant a eu une côte fêlée, un autre le genou luxé et un dernier une entorse au poignet. L'agent pénitentiaire le plus touché a eu huit jours d'arrêt de travail.