Landes : un détenu tente de s'évader du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Les agents du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ont eu affaire à une tentative d'évasion rocambolesque ce jeudi 26 décembre. Un détenu a échappé à la surveillance de ses gardes, et a réussi à atteindre l'un des toits de la prison. Après une heure de pourparlers avec le personnel pénitentiaire, il s'est finalement rendu, et a été reconduit jusqu'à une cellule.

Il profite de son transfert à l'infirmerie pour s'échapper

Ce jeudi en fin d'après-midi, le détenu est conduit par deux agents jusqu'à l'infirmerie. Il n'est pas menotté, et en profite pour se mettre à courir, et semer ses gardes. Il escalade un muret surmonté d'un grillage, et atteint une petite fenêtre qu'il casse pour sortir et déboucher sur un toit. Il va y rester bloqué environ une heure, avant de se rendre.

Une quinzaine d'agents de la prison interviennent rapidement pour maîtriser l'individu, mais à distance. Selon un membre du personnel pénitentiaire, l'homme tient dans la main un objet qui pourrait lui servir d'arme et se montre menaçant. Les agents vont alors tenter de négocier avec lui pour qu'il redescende, mais en vain : le détenu ne veut rien savoir. Plusieurs gardes le menacent alors de faire usage de Flash-Ball (lanceurs de balles de défense). Le fugitif décide de se rendre aux agents qui le rejoignent sur le toit pour le menotter. L'intervention prend fin vers 19h, et le détenu est directement conduit en cellule, au sein du quartier disciplinaire.

Un détenu connu pour ses tentatives d'évasion

L'homme, âgé d'une trentaine d'années, est déjà bien connu du personnel pénitentiaire pour ses tentatives d'évasion. Il avait été récemment transféré à la prison de Mont-de-Marsan, après la découverte dans sa précédente cellule, à Toulouse, de cordes prévues pour s'évader.

D'après les agents de la prison, le fugitif n'avait pas de plan bien précis d'évasion en tête. Interrogé après sa tentative, il aurait manifesté une certaine désinvolture. Il restera détenu en quartier disciplinaire jusqu'à son passage en commission, où il devrait être sanctionné pour sa tentative d'évasion.

Ce genre d'incidents restent très rares au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan selon les syndicats de la prison, même s'il arrive deux ou trois fois par an qu'un détenu tente de s'échapper en escaladant les grilles ou les murets qui entourent les promenades de la prison.