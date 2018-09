Des photographes, amateurs et professionnels, postent chaque lundi leurs plus beaux clichés de Tarnos sur la page Facebook de la ville. A l'occasion de l'élaboration de leur deuxième livre photos, "Tarnos par les Tarnosiens", France Bleu Gascogne a interviewé ces Photographes du Lundi.

Tarnos Mairie, Tarnos, France

Un coucher de soleil sur la digue, un éclair qui éclate dans le ciel, de la neige dans la rue... Ces instants uniques sont chaque jour immortalisés par des habitants de Tarnos. Tous les lundis, la page Facebook de la mairie poste leurs plus belles photos. Face au succès grandissant et aux réactions enjouées des internautes, l'association des Photographes du Lundi a décidé d'aller plus loin. Ces passionnés, amateurs et professionnels, compilent pour la seconde fois leurs meilleurs clichés de Tarnos pour en faire un album photos. "Le premier livre a été publié il y a deux ans. Il était évident pour nous que ces photos de qualité méritaient plus qu'une page Facebook", confie Lise Toussaint, employée de mairie à l'origine du projet.

Il n'y a pas que le coucher de soleil sur la digue à photographier

Ce deuxième album offrira des photos plus variées que le premier. "Il n'y a pas que le coucher de soleil sur la digue à photographier" sourit Lise Toussaint, elle même mordue de photos. Cette année, une nouveauté attend les photographes : chacun doit sélectionner dix photos au maximum, représentant des lieux différents.

Des amateurs parmi les professionnels

Pour Cyrille Mariage, charpentier et amateur de photographie, l'enjeu est de taille. Il participe pour la première fois à l'élaboration de l'album. "Je suis arrivé dans l'association un peu par hasard, sourit-il. C'est un ami qui m'a traîné dans l'aventure." Entre ses heures de travail, Cyrille aime photographier les bords de mer : "Sur la plage de Tarnos, un imposant blockhaus se découpe dans le paysage. Tagué par des artistes, sa peinture rappelle les couleurs du ciel."

Une cagnotte en ligne

Pour que l'impression du livre soit possible, l'association des Photographes du Lundi a mis en place une cagnotte en ligne. "Tous ceux qui souhaitent réserver le livre peuvent ajouter 10 euros à la cagnotte. Ils recevront le livre chez eux dès que celui ci sera imprimé" précise Lise Toussaint. La publication du deuxième album photos sur Tarnos est prévue pour décembre 2018.