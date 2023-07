Landes : un deuxième motard de la gendarmerie blessé en deux semaines après un refus d'obtempérer

Un nouveau refus d'obtempérer dans les Landes. Dimanche 2 juillet, vers 16h, dans le centre-ville de Sanguinet, au nord-ouest du département, un automobiliste a refusé de se soumettre à un contrôle des gendarmes de la bridage motorisée de Parentis-en-Born, et il a percuté volontairement un des motards.

ⓘ Publicité

Ce dimanche, trois motards de la gendarmerie voient en effet passer un convoi de gens du voyage dans le centre-ville de Sanguinet. Le but, expliquent-ils, n'est absolument pas d'effectuer un contrôle à ce moment-là, mais ils doivent laisser passer le convoi afin de continuer leur route.

Sauf que les gendarmes voient un homme appartenant au convoi, au volant d'un fourgon sans ceinture et le téléphone à l'oreille. Ils décident donc d'intervenir et lui demandent de s'arrêter. Les militaires racontent que le conducteur fait semblant de ne pas comprendre. Ils continuent ainsi de l'escorter jusqu'à un endroit où ils pourraient le faire stationner. C'est à ce moment-là que l'homme donne un coup de volant sur la gauche et percute un des motards. Ils roulent à faible allure, mais cela suffit pour faire tomber le gendarme, qui sera légèrement blessé.

Un enfant de trois ans dans le véhicule

S'engage alors une course-poursuite. Le conducteur roule à vive allure, avec sa caravane accrochée à l'arrière. Il est donc très dangereux. C'est pourquoi les motards préfèrent ralentir et le suivre de loin. L'homme tourne alors dans un chemin forestier et continue à pied dans les bois. Une fois sur place, les gendarmes trouvent dans le véhicule, un enfant de trois ans qui a été laissé seul dans l'habitacle.

Un gros dispositif de recherche est donc mis en place pour retrouver cet individu qui, pour l'heure, est toujours en fuite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Mont-de-Marsan. Le petit garçon, lui, a été pris en charge par d'autres membres de cette communauté. Le motard n'a été que légèrement blessé. C'est la deuxième fois en deux semaines qu'un motard de la gendarmerie est renversé dans le cadre d'un contrôle routier : le 18 juin dernier, à Narrosse, près de Dax, un individu refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie, il renverse un des militaires avec sa voiture, avant de prendre la fuite. Cet homme a finalement été interpellé mardi 27 juin au Pays basque.