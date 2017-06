Landes : un Ecossais flashé à 206 km/h sur l'A63

110 infractions relevées le weekend dernier sur les routes des Landes. Parmi ces infractions, un automobiliste Ecossais a été contrôlé sur l'A63 à 206 km/h.

La police et la gendarmerie des Landes ont constaté 110 infractions le weekend dernier sur les routes landaises. Ces infractions ont donné lieu à 62 immobilisations de véhicule et 24 rétentions de permis de conduire. Parmi elles, un conducteur Ecossais s'est fait remarquer. Il a été contrôlé sur l'A63 au niveau d'Escource au volant d'une porsche de location à 206 km/h (195 km/h retenue) au lieu de 130 km/h. Son permis lui a été retiré et c'est sa femme, passagère, qui a repris le volant.