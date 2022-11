Landes : un éleveur de gibier victime de vol, il lance un appel à témoins

Son message publié sur Facebook commence par ces mots : "Un monde de fous". Olivier Lannemayou est dépité, en colère et dans l'incompréhension. Pour la troisième fois en cinq ans, il est victime de vol. "Je ne comprends pas comment on peut faire ça à des gens qui essaient d'être honnêtes, de bien bosser, de faire du gibier de qualité. Je trouve ça dégoutant", lance-t-il, las.

Avec sa compagne, Olivier Lannemayou élève à Roquefort des faisans et des perdrix destinés à la chasse. De la ponte jusqu'à l'âge adulte, le couple s'occupe de tout. Mais le soir du vendredi 4 novembre, quatre à cinq personnes sont entrées dans son élevage et ont volé plusieurs centaines d'oiseaux. Des caméras de vidéosurveillance ont partiellement filmé les faits, mais ces individus savaient visiblement où ils mettaient les pieds et comment procéder, puisqu'ils ont veillé à éviter les caméras. "J'ai exactement eu les mêmes vols en 2017 et 2018. J'ai ensuite posé des caméras et j'ai été tranquille jusqu'à ce vendredi soir", raconte Olivier Lannemayou.

Non seulement un certain nombre d'oiseaux ont été dérobés, mais en plus, toutes les volières ont été ouvertes, libérant les faisans et perdreaux qui restaient. "J'ai découvert les grillages coupés, il y avait des faisans et des perdreaux partout. Je vous laisse imaginer le stress", décrit l'éleveur. "J'ai pu rattraper très peu d'oiseaux, puisque le perdreaux est très sauvage, c'est pour cela qu'on l'élève. J'en ai rattrapé une douzaine à peine."

Au moins dix mois de travail perdus

"Cela représente dix mois de travail", ajoute-t-il, "c'est-à-dire la saison de reproduction, la ponte, l'incubation, la naissance des petits, l'élevage des petits. Donc ils ont pris cette année de travail, mais en plus dans le lot, il y avait mes futurs reproducteurs, donc ils ont mis en péril la ponte de la saison prochaine, donc les oiseaux qui auraient été produit la saison prochaine, avec ces reproducteurs."

Mais pourquoi voler des animaux destinés à la chasse ? "Cela a été volé en vendredi soir, donc je présume que c'est pour la revente du gibier pour la chasse."

Olivier Lannemayou a porté plainte et a décidé de lancer un appel à témoins sur Facebook pour essayer de retrouver les voleurs. "On voit bien qu'ils arrivent vers 21h, ils ont été déposés route de St-Gor, à la sortie de Roquefort", explique-t-il. "Donc si des personnes qui sortaient du travail ont vu, entre 20h45 et 22h, des gens monter dans un camion ou des individus marcher le long de la route avec brouette et caisses, qu'ils le signalent à la gendarmerie de Roquefort."