Landes : un exhibitionniste cultivateur de cannabis arrêté à Soustons

Soustons, France

C'est un homme de 45 ans, un habitant de Soustons, qui avait déjà été condamné pour des faits d’exhibitionnisme à Dax en 2014. Cette fois, l'homme s'est rendu dans un magasin de jardinage et ce n'est pas un détail anodin. Dans les rayons, devant une femme, il s'est mis à se masturber et à poursuivre cette femme dans les rayons. Il a donc été rapidement interpellé. La victime a porté plainte et l'homme a été placé en garde à vue.

Un kilo d'herbe de cannabis à son domicile

Les gendarmes se sont ensuite rendus à son domicile pour une perquisition. C'est peut être là qu'on comprend pourquoi il était dans un magasin de jardinage. Car chez cet homme, les gendarmes ont retrouvé un kilo d'herbe de cannabis, de la drogue que l'exhibitionniste faisait lui-même pousser dans son jardin et qu'il aurait pu revendre. La justice le dira.

L'homme a donc été relâché après sa garde a vue, mais l’enquête n'est pas finie. L'ordinateur de l'homme est en train d’être expertisé. Il sera convoqué plus tard par la justice.