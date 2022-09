Landes : un violent feu de forêt en cours de Magescq, des moyens aériens mobilisés

Un feu "violent", selon les termes utilisés par les pompiers, s'est déclaré ce vendredi 16 septembre à l'est de Magescq, route de Nerthe, en bordure d'un champ de panneaux photovoltaïques.

A 18h30, huit hectares de pins de 20 ans avaient déjà brûlé et le feu se dirigeait vers Saint-Paul-lès-Dax. Aucune habitation n'était menacée, mais le risque de propagation était fort, deux canadairs et un dash ont donc été appelés et étaient arrivés sur zone. 32 sapeurs-pompiers étaient aussi sur le terrain pour combattre les flammes.