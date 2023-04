Landes : un gendarme tué, un autre gravement blessé dans un accident de la route lors d'un contrôle routier

Un grave accident de la route a eu lieu vers 15h50, mardi 11 avril, sur la départementale 44, entre Sabres et Solférino, dans les Landes. L'un des gendarmes qui se trouvait dans le véhicule est mort, l'autre est en urgence absolue. Son pronostic vital est engagé, et il a été transporté par hélicoptère au CHU Pellegrin de Bordeaux. Le conducteur du tracteur, quant à lui, est choqué, mais indemne, confirme les services de l'Etat.

Des gendarmes en service

Dans un communiqué publié dans la soirée par la préfecture des Landes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a fait part de "sa grande émotion", et en a dit plus sur les circonstances de l'accident. "Constatant qu'un véhicule roule dangereusement à vive allure, [les gendarmes] décident de le jalonner pour procéder à son contrôle. Durant le jalonnement, le véhicule de patrouille dépasse un tracteur au moment où ce dernier tourne à gauche. Le véhicule de gendarmerie percute alors la remorque de l'engin agricole", décrit le communiqué. Des circonstances qui devront malgré tout "être précisées", ajoute quant à lui le parquet de Mont-de-Marsan, qui a ouvert une enquête.

Cette enquête a d'ailleurs été confiée à la bridage de gendarmerie de Mont-de-Marsan, et un appel à témoins a été lancé : toute personne susceptible d'apporter un témoignage sur les circonstances de cet accident est invitée à contacter la gendarmerie au 05.58.06.01.08.

"Marié et père de deux enfants"

L'adjudant de réserve Patrick Hervé, âgé de 59 ans, "marié et père de deux enfants", est décédé sur place, des suites de ce choc violent. Le gendarme Yannick Pierre, qui était entre la vie et la mort, ce mardi soir, est âgé de 25 ans et fait partie du peloton motorisé de Labouheyre, comme le précise la préfecture des Landes.

Gérald Darmanin "présente ses plus sincères condoléances" aux proches de Patrick Hervé, et "salue la mémoire de cet ancien sous-officier, engagé depuis 1984 au sein de la gendarmerie nationale et qui servait en qualité de réserviste depuis septembre 2021".

Sur place, un important dispositif a été déployé, et une déviation a été mise en place dans les deux sens de circulation, car la route a été entièrement coupée, afin de permettre aux secours d'intervenir. La préfète des Landes, Françoise Tahéri, s'est par ailleurs rendue sur les lieux du drame.