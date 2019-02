Landes : un gilet jeune montois condamné à 3 mois de prison avec sursis

C'est le premier gilet jaune à être jugé dans le département des Landes. Cet homme de 32 ans était poursuivi pour organisation d'une manifestation non déclarée, entrave à la circulation, usage de fausses plaques d'immatriculation, détention d'armes prohibées et dégradations.

Le prévenu a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 18 mois de mise à l'épreuve (photo d'illustration)

Mont-de-Marsan, France

Le soir du samedi 12 janvier, Dany, cette figure du mouvement montois des gilets jaunes avait participé à une action coup de poing devant la préfecture, à Mont-de-Marsan. Des rondins avait été incendiés, un mur en parpaings avait été érigé devant l'entrée du bâtiment, par une cinquantaine de personnes aux visages dissimulés. La situation, très tendue, avait bien failli dégénérer. Les forces de l'ordre avaient reçu des projectiles (des débris de parpaings), deux manifestants avaient tenté de s'emparer du flashball d'un policier. Le prévenu, âgé de 32 ans, a été reconnu par les policiers présents ce jour-là. Il comparaissait donc ce mardi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, pour organisation d'une manifestation non déclarée, entrave à la circulation, usage de fausses plaques d'immatriculation, détention d'armes prohibées et dégradations. C'est le premier gilet jaune a être jugé dans le département. Jusqu'à présent, tout s'était réglé avec des rappels à la loi. Mais cette fois, le parquet a voulu marquer le coup.

Organisateur ou simple porte-parole ?

Ce mardi, à l'audience, le trentenaire a nié être l'organisateur de l'opération. Car c'est bien autour de cette question qu'ont tourné les débats : qui est responsable de ce genre de rassemblement ? Quel a été réellement le rôle du prévenu ce soir-là ?

"Je suis un simple gilet jaune, en aucun cas un organisateur" martèle Dany à plusieurs reprises devant le tribunal. "Chez nous, toutes les décisions sont prises collectivement. il n'y a pas de meneur" assure-t-il. C'est pourtant bien lui que l'on voit, sur une vidéos postée ce jour-là sur les réseaux sociaux, annoncer l'action coup de poing du soir-même. Sur les images, il annonce même que la cible sera dévoilée au dernier moment...cible qu'il affirme être le seul à connaitre. C'est lui encore qui donne le signal du départ vers le centre-ville ce soir-là, alors que les manifestants sont rassemblés devant leur quartier général, au rond-point de Bougue. Et c'est à bord de l'une des 2 camionnettes munies de fausses plaques d'immatriculation qu'il embarque, celle qui transporte les rondins et les parpaings. Qui conduisait ? A qui appartenait le véhicule ? Qui a fourni les fausses plaques ? Devant le tribunal, Dany botte en touche : "Je ne sais pas. Ce ne sont pas des montois, c'est un groupe venu de l'extérieur, qui n'avait pas les mêmes intentions que nous." "Mais vous êtes quand même monté à bord !" s'étonne le président du tribunal. "Vous saviez bien ce qui allait se passer..."

Dany se dérobe. Tout au plus reconnait-il être un porte-parole du groupe. "Parce que j'ai des facilités pour m'exprimer, une voix qui porte" dit-il. Il explique s'être retrouvé propulsé à ce rôle de leader un peu par hasard. Une version qui finalement n'a pas convaincu le tribunal : "votre rôle de meneur est clairement caractérisé", estime le président au moment de rendre son jugement.

Interdiction de participer à une manifestation non déclarée

Le procureur avait requis 6 mois de prison, doit 3 mois ferme. Le trentenaire a finalement été condamné à 3 mois de prison avec sursis, et 18 mois de mise à l'épreuve (avec interdiction de participer à une manifestation non déclarée). Il a été reconnu coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées.