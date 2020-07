Un habitant de Morcenx-la-Nouvelle sera jugé ce mardi par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour avoir violenté et insulté deux gendarmes et un contrôleur de train dans la soirée du lundi 30 juin. Présenté au parquet ce week-end, ce trentenaire a été placé en détention provisoire.

Landes : un habitant de Morcenx jugé pour l'agression de deux gendarmes et d'un contrôleur de train

Un habitant de Morcenx-la-Nouvelle a été déféré devant le parquet de Mont-de-Marsan ce week-end et placé en détention provisoire en attendant son procès en comparution immédiate ce mardi 7 juillet à 10 heures. Ce trentenaire déjà défavorablement connu des forces de l'ordre devra notamment répondre de violences et d'outrage sur agent dépositaire de l'autorité publique.

Lundi 30 juin, ce Landais commence par s'en prendre au contrôleur d'un Train Express Régional Bordeaux-Mont-de-Marsan. Il est quasiment 22 heures. L'homme monte à bord du dernier TER à destination de la préfecture des Landes sans billet et en état d'ivresse avec 1,80 grammes d'alcool par litre de sang. Il a aussi consommé du cannabis.

Quand le contrôleur lui demande de payer son trajet, il refuse et le ton monte. L'agent de la SNCF, copieusement insulté, prévient alors la Gendarmerie. Deux militaires se rendent en gare de Morcenx-la-Nouvelle pour interpeller le Landais qui ne se laisse pas faire. Les deux gendarmes sont menacées de mort et blessées en tentant de le maîtriser : entorse d'un doigt, hématome à l'épaule, ecchymose au bras. Résultat : deux et cinq jours d'interruption temporaire de travail.

L'agresseur présumé encourt désormais une peine de trois ans de prison et 45 000€ d'amende.