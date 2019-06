Landes : un homme aveugle utilise son handicap pour agresser des femmes et leur toucher les pieds

Un homme aveugle a agressé plusieurs femmes dans les Landes. À chaque fois, il demande de l'aide à ces femmes et en profite pour se jeter sur leurs pieds, les toucher, avant de se renifler les doigts. La dernière agression connue date du dimanche 23 juin. La plus ancienne remonterait à 2011.

Mont-de-Marsan, France

Cette histoire étonnante peut prêter à sourire, pourtant il s'agit bien d'agressions. À Mont-de-Marsan, un homme aveugle utilise son handicap pour toucher les pieds de femmes. Canne à la main, la cinquantaine, il a déjà agressé plusieurs femmes, dans le train mais aussi dans la rue.

Selon nos informations, la dernière agression connue date de dimanche dernier, le 23 juin. Ce soir-là, cet homme est dans le train, entre Morcenx et Mont-de-Marsan. En arrivant à la gare, il demande à une passagère de l'aider. Celle-ci accepte et le mène jusqu'au taxi. L'homme s'assoit sur un banc, en attendant que le chauffeur arrive, et profite alors de ce moment pour se tourner vers la femme, qui porte des sandales ce jour-là. Il se jette alors sur ses pieds, frotte sa main et renifle ensuite ses doigts. La femme surprise fait un bond en arrière, mais elle n'ose pas vraiment réagir.

Plusieurs agressions dans le train...

La scène s'est déjà produite à plusieurs reprises. L'homme utilise toujours la même technique. Le 2 juin, il y a un mois à peine, directement dans le wagon du train cette fois, il demande de l'aide à une jeune femme pour s'asseoir. Au début, il lui prend la main "juste pour être rassuré" lui dit l'homme. Puis en arrivant à la gare de Mont-de-Marsan, il lui touche d'abord le genou, le mollet et enfin se jette sur ses pieds. Là, il glisse sa main dans sa chaussette, frotte le dessous du pied de la jeune femme puis renifle à nouveau ses doigts. La jeune femme, surprise, ne sait pas comment réagir.

Ces agressions arrivent régulièrement puisque certains agents de la SNCF expliquent connaître cet homme comme "le loup blanc". D'ailleurs la direction de la SNCF confirme qu'une de ses salariées a elle-même été victime, lors d'un trajet Morcenx-Mont-de-Marsan.

...mais aussi dans la rue

La plus ancienne agression qui nous a été rapportée date de 2011. Cette fois il s'agit d'une de ses collègues de travail, qui l'aidait à rentrer chez lui. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée contre l'homme. Les femmes que nous avons contactées expliquent ne pas oser porter plainte du fait de son handicap.