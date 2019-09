Landes : un homme de 26 ans en garde à vue après une course poursuite dans Dax

Un jeune dacquois de 26 ans a été placé en garde à vue mercredi soir après une course poursuite avec la police dans les rues de Dax.

Dax, France

Un dacquois de 26 ans est en garde à vue après une impressionnante course poursuite dans les rues de la ville mercredi soir à 20 heures. Le jeune homme circulait dans une Clio noire quand un équipage de la Brigade Anti Criminalité a tenté de l’arrêter pour un banal contrôle. Le jeune homme ne portait pas sa ceinture de sécurité selon la police. Le jeune dacquois, déjà connu des services de police pour des affaires de stupéfiants, a refusé d'obtempérer et a pris la fuite à très vive allure.

Course poursuite à très vive allure

Poursuivi d'abord par le véhicule de la BAC, puis rejoint par un autre équipage de la police nationale et un de la police municipale, sirènes hurlantes, le fuyard a fait un parcours de plus de deux kilomètres dans la ville, tentant de semer les policiers en empruntant les petites rues du centre ville, la place de la fontaine chaude, puis la rue Cazade avant de se faire interpeller rue de l'Evêché près de la mairie.

L'homme, pris au piège, s'est arrêté de lui même et n'a pas résisté à son interpellation. Dans sa course folle, le chauffard a manqué d'écraser plusieurs piétons et de percuter plusieurs véhicules selon des témoins. Un drame aurait par exemple pu se produire pour une dame qui traversait un passage piétons au moment du passage du fuyard.