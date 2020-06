Landes : un homme de 35 ans meurt noyé à Seignosse

Un homme de 35 ans s'est noyé ce mardi à Seignosse sur la plage des casernes. Originaire de Pantin en région parisienne, il faisait partie d’une équipe de tournage pour un court métrage dont le tournage devait commencer le matin même.

Un courant de baïne

A la pause, entre midi et deux, ce jeune homme de 35 ans et un collègue ont décidé d’aller se baigner à la plage des casernes. C’était marée basse, et l’océan était assez agité. Dans une zone non surveillée, les deux hommes ont été pris dans un courant de baïne. L’un a réussi à regagner la plage, épuisé. La victime n'a pas réussi. Des surfeurs ont été la chercher dans l’eau.

Quand les pompiers sont arrivés sur place vers 13h00, le jeune homme était sur le sable, en arrêt cardiaque. Il n’a pas pu être ramené à la vie.

Triste loi des séries sur la côte Sud des Landes en ce début d’été. C’est la troisième mort par noyade en moins d’une mois. Un enfant à Ondres le 27 mai dernier et un quinquagénaire à Hossegor la semaine dernière.