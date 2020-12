Landes : un homme sauve son voisin de la noyade à Tartas

Au départ il y a sans doute une imprudence. L’homme sauvé des eaux est âgé de 86 ans. Il vit dans cette maison, en bordure de la Midouze, sur le chemin de halage depuis toujours. A chaque montée des eaux, sa maison se retrouve isolée, entourée d’eau. C’est la neuvième fois cette année que la rivière sort de son lit.

Des cris en provenance du chemin de halage sous les eaux

Le retraité a l’habitude de se déplacer avec une petite barque à moteur quand les eaux montent et que sa maison est coupée du monde. Hier matin, il n’a sans doute pas pris la mesure de la situation. Le courant est trop fort, la barque chavire et l’homme tombe à l’eau. Il réussit à s’accrocher à une branche et appelle à l’aide. Olivier Godart, un de ses voisins, l’entend. « J’étais dehors, j’ai entendu un homme crier. J’habite à 20 mètres en hauteur de la Midouze. J’ai entendu crier une première fois, ça m’a paru bizarre. J’ai entendu une deuxième fois crier. Je me suis dit, ce n’est pas un homme qui promène son chien car il y a deux mètres d’eau sur le chemin du halage » raconte Olivier Godart.

De l'eau jusqu'à la tête

Le quadragénaire escalade le mur de ses voisins, descend sur les berges et aperçoit une main dans des branchages. Il voit alors son voisin avec de l’eau jusqu’à la tête en train de lutter contre le courant, accroché à une branche. Il n’hésite pas, se met à l’eau tout habillé et parvient à s’agripper aux branches d’un arbre immergé et à ramener à lui le retraité. Entre temps, il a demandé à son épouse de prévenir les pompiers. Ce qu’avait également fait un employé municipal qui avait aperçu, un peu plus loin, la barque vide flotter sur la Midouze déchainée.

Ramenés sur la terre ferme par le bateau des pompiers

Les deux hommes patientent ainsi dans l’eau glacée pendant une dizaine de minutes, accrochés tant bien que mal à des branchages, avant d’être ramenés par le bateau des pompiers jusqu’à la terre ferme, dans le centre-ville de Tartas, près de la mairie. Sept pompiers ont été mobilisés pour le sauvetage. L’octogénaire a été transporté à l’hôpital de Dax en état d’hypothermie. Son état n‘inspire pas d’inquiétude.

Est-ce qu’Olivier Godart a eu peur ?